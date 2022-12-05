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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 21:51
1finanсier написав: IMPRINTER написав: Howl написав:IMPRINTER
, насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно.
Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.
паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та
підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.
Є знайомі, які вклеювали фото, і міняли з книжки на іd вже під час війни. Квітень-липень-вересень
а в ноябре уже издали постанову - что больше не менять и не вклеивать до перемоги
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IMPRINTER
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Додано: Пон 05 гру, 2022 10:06
питання - маю депозит "Послуга «Скарбничка»"
там ще старий відсоток - 6.5%
зараз бачу банк підняв %
і Скарбничка вже по 8.5%
якщо буде авто-лонгація, то ставка по ньому буде нова?
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greenozon
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Додано: Пон 05 гру, 2022 10:51
greenozon так, якщо встигнете
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Goodman
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Додано: Пон 05 гру, 2022 14:31
greenozon написав:
питання - маю депозит "Послуга «Скарбничка»"
там ще старий відсоток - 6.5%
зараз бачу банк підняв %
і Скарбничка вже по 8.5%
якщо буде авто-лонгація, то ставка по ньому буде нова?
Що Ви з нею плануєте робити, тримати гривню рік під 8,5%?
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klug
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Додано: Пон 05 гру, 2022 15:02
klug написав: greenozon написав:
питання - маю депозит "Послуга «Скарбничка»"
там ще старий відсоток - 6.5%
зараз бачу банк підняв %
і Скарбничка вже по 8.5%
якщо буде авто-лонгація, то ставка по ньому буде нова?
Що Ви з нею плануєте робити, тримати гривню рік під 8,5%?
цілеспрямованих дій - немає, просто "відпочиває" пару гривень (бо працює авто-відрахування від самого сервісу"
ото побачив нові ставки, і підвищену ставку на цей сервіс, стало цікаво чи то як звичний депозит чи треба off/on робити руками
прочитав правила цієї скарбнички - перехотілось, хай все буде як буде.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 16:40
greenozon
Було цікаво, коли туди кредитні заходили без комісії, а з власних туди тупо відкладати.
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klug
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Додано: Пон 05 гру, 2022 18:16
klug написав:greenozon
Було цікаво, коли туди кредитні заходили без комісії, а з власних туди тупо відкладати.
та воно якісь копійки краде (сума до 10 грн)
просто як забавка...
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greenozon
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