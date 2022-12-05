IMPRINTER написав:

Howl написав: IMPRINTER, насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно. , насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно.

у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та

Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.паспорти громадян Українипідлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.