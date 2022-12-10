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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 гру, 2022 19:24
Amethyst написав:
Атм с кешін встановлюються тільки в середені від-ня
Також в ТРЦ
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Додано: Суб 10 гру, 2022 19:40
Сегодня 2 в ТРЦ на прием не работали.
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Investor_K
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Додано: Суб 10 гру, 2022 23:34
Amethyst написав:
Атм с кешін встановлюються тільки в середені від-ня
Не только. Знаю один, который установлен снаружи отделения.
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lara_08
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