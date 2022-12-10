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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:24

  Amethyst написав:Атм с кешін встановлюються тільки в середені від-ня

Також в ТРЦ
Investor_K
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Повідомлень: 8119
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:40

Re: ПриватБанк

Сегодня 2 в ТРЦ на прием не работали.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8119
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:34

  Amethyst написав:Атм с кешін встановлюються тільки в середені від-ня

Не только. Знаю один, который установлен снаружи отделения.
lara_08
 
Повідомлень: 511
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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  #<1 ... 202203204205
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