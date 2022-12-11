Також в ТРЦ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 гру, 2022 19:24
Додано: Суб 10 гру, 2022 19:40
Re: ПриватБанк
Сегодня 2 в ТРЦ на прием не работали.
Додано: Суб 10 гру, 2022 23:34
Додано: Нед 11 гру, 2022 15:15
2022-12-05
Скасовуємо комісію за сплату комунальних ⚡ для Харківщини та Херсонщини
Ми в Portmone захоплюємося силою та незламністю людей з деокупованих територій Херсонщини та Харківщини ❤️🩹. Тож аби якось підтримати їх, ми скасовуємо комісію за сплату комунальних до кінця воєнного стану. Якщо маєте знайомих на Херсонщині чи Харківщині, передайте їм цю інформацію, адже це неабияк важливо.
АПД. Проверил оплату с дебетки и кредитки Привата, все платежи прошли без комиссии!
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