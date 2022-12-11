Скасовуємо комісію за сплату комунальних ⚡ для Харківщини та Херсонщини Ми в Portmone захоплюємося силою та незламністю людей з деокупованих територій Херсонщини та Харківщини ❤️🩹. Тож аби якось підтримати їх, ми скасовуємо комісію за сплату комунальних до кінця воєнного стану. Якщо маєте знайомих на Херсонщині чи Харківщині, передайте їм цю інформацію, адже це неабияк важливо.
АПД. Проверил оплату с дебетки и кредитки Привата, все платежи прошли без комиссии!
Скасовуємо комісію за сплату комунальних ⚡ для Харківщини та Херсонщини Ми в Portmone захоплюємося силою та незламністю людей з деокупованих територій Херсонщини та Харківщини ❤️🩹. Тож аби якось підтримати їх, ми скасовуємо комісію за сплату комунальних [b]до кінця воєнного стану. Якщо маєте знайомих на Херсонщині чи Харківщині, передайте їм цю інформацію, адже це неабияк важливо.[/b]
АПД. Проверил оплату с дебетки и кредитки Привата, все платежи прошли без комиссии!