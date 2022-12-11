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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:24

  Amethyst написав:Атм с кешін встановлюються тільки в середені від-ня

Також в ТРЦ
Investor_K
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Повідомлень: 8121
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:40

Re: ПриватБанк

Сегодня 2 в ТРЦ на прием не работали.
Investor_K
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Повідомлень: 8121
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:34

  Amethyst написав:Атм с кешін встановлюються тільки в середені від-ня

Не только. Знаю один, который установлен снаружи отделения.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:15

2022-12-05

Скасовуємо комісію за сплату комунальних ⚡ для Харківщини та Херсонщини​
Ми в Portmone захоплюємося силою та незламністю людей з деокупованих територій Херсонщини та Харківщини ❤️‍🩹. Тож аби якось підтримати їх, ми скасовуємо комісію за сплату комунальних до кінця воєнного стану. Якщо маєте знайомих на Херсонщині чи Харківщині, передайте їм цю інформацію, адже це неабияк важливо.


АПД. Проверил оплату с дебетки и кредитки Привата, все платежи прошли без комиссии!

ссылка для регистрации https://promo.portmone.com.ua/trial?ref ... YzNDc2MQ==
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 19:23

  yuri_m написав:2022-12-05

Скасовуємо комісію за сплату комунальних ⚡ для Харківщини та Херсонщини​
Ми в Portmone захоплюємося силою та незламністю людей з деокупованих територій Херсонщини та Харківщини ❤️‍🩹. Тож аби якось підтримати їх, ми скасовуємо комісію за сплату комунальних [b]до кінця воєнного стану. Якщо маєте знайомих на Херсонщині чи Харківщині, передайте їм цю інформацію, адже це неабияк важливо.[/b]


АПД. Проверил оплату с дебетки и кредитки Привата, все платежи прошли без комиссии!

ссылка для регистрации https://promo.portmone.com.ua/trial?ref ... YzNDc2MQ==


наш мер тоже обещал отменить коммунальные платежи до конца военного положения ...
... для харькова военное положение закончилось 1 июня ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:29

Re: ПриватБанк

  IMPRINTER написав:наш мер тоже обещал отменить коммунальные платежи до конца военного положения ...
... для харькова военное положение закончилось 1 июня ...

у нас бабушки (в тиловой области) пополучали по 6!!! раз 2200грн, и еще комуналь отменить?
Все всем носится, все задолженности расписани по бумажкам.
Goodman
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