Також в ТРЦ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 гру, 2022 19:24
Додано: Суб 10 гру, 2022 19:40
Re: ПриватБанк
Сегодня 2 в ТРЦ на прием не работали.
Додано: Суб 10 гру, 2022 23:34
Додано: Нед 11 гру, 2022 15:15
2022-12-05
Скасовуємо комісію за сплату комунальних ⚡ для Харківщини та Херсонщини
Ми в Portmone захоплюємося силою та незламністю людей з деокупованих територій Херсонщини та Харківщини ❤️🩹. Тож аби якось підтримати їх, ми скасовуємо комісію за сплату комунальних до кінця воєнного стану. Якщо маєте знайомих на Херсонщині чи Харківщині, передайте їм цю інформацію, адже це неабияк важливо.
АПД. Проверил оплату с дебетки и кредитки Привата, все платежи прошли без комиссии!
ссылка для регистрации
Додано: Нед 11 гру, 2022 19:23
наш мер тоже обещал отменить коммунальные платежи до конца военного положения ...
... для харькова военное положение закончилось 1 июня ...
Додано: Нед 11 гру, 2022 21:29
Re: ПриватБанк
у нас бабушки (в тиловой области) пополучали по 6!!! раз 2200грн, и еще комуналь отменить?
Все всем носится, все задолженности расписани по бумажкам.
Додано: Пон 12 гру, 2022 12:43
Re: ПриватБанк
З'явилися Автоплатежі в next.privat24.ua, типу аналог Регулярні платежі (Календар) з privat24.privatbank.ua (старої версії) і навіть в додатку. Тільки куди поділися МОЇ регулярні платежі? Їх просто не видно, а вони є? Чи треба створювати знову? Стара версія показує Bad gateway 502 при спробі увійти в Регулярні платежі (Календар).
Додано: Пон 12 гру, 2022 12:50
Re: ПриватБанк
У старiй версiї - "Регулярні платежі (Календар)" наразi усе по старому - старi платежi присутнi. У вас видно просто глюк був.
А в нових "Автоплатежах" старих таки не видно - нi у застосунку, нi у web-версiї
Додано: Пон 12 гру, 2022 12:52
Re: ПриватБанк
alibob, усе повинно відображатися, окрім "Переказ заробітної плати з картки чужого банка". У новій функції Автоплатежі створити ці перекази не можливо й не відомо чи реалізує це банк у майбутньому чи ні.
Додано: Пон 12 гру, 2022 13:02
Re: ПриватБанк
Дякую. Перезайшов, все на місці. Глюк, сер.
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