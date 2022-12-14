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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 гру, 2022 13:55
klug написав: greenozon написав:
питання - маю депозит "Послуга «Скарбничка»"
там ще старий відсоток - 6.5%
зараз бачу банк підняв %
і Скарбничка вже по 8.5%
якщо буде авто-лонгація, то ставка по ньому буде нова?
Що Ви з нею плануєте робити, тримати гривню рік під 8,5%?
Вітаю шановне панство!
Давно мене тут не було, мав дещо важливіші справи )) Днями також побачив, що Приват підняв ставки по депозитах, включно зі "Слава Героям!" (з 6% до 14%, що доволі суттєво). Чи вірно я зрозумів, що старий треба закрити, а натомість відкрити новий за актуальною ставкою, і все це буде без втрат уже нарахованих до дня закриття відсотків? Одним днем все це можна зробити?
Наперед дякую усім небайдужим!
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kreuz
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:24
kreuz написав:
Приват підняв ставки по депозитах, включно зі "Слава Героям!" (з 6% до 14%, що доволі суттєво). Чи вірно я зрозумів, що старий треба закрити, а натомість відкрити новий за актуальною ставкою, і все це буде без втрат уже нарахованих до дня закриття відсотків?
Та вроді десь так згідно умов депо. Можна не закривати, а зняти практично всю суму без втрати %.
Приват чудесно пасся на фактично дармових грошах клієнтів, перед усім військовослужбовців, що тримають 220 млрд на поточних. Тепер має мінімальний інтерес в термінових депо.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 16:15
Если отрыть депо в валюте с универсальной и досрочно расторгнуть, их не вывести через КДВ, я так понимаю?
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emeta
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Додано: Сер 14 гру, 2022 16:21
emeta написав:Если отрыть депо в валюте с универсальной и досрочно расторгнуть, их не вывести через КДВ, я так понимаю?
Достроково на картку з якої відкривали.
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