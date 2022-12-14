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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:55

  klug написав:
  greenozon написав:питання - маю депозит "Послуга «Скарбничка»"
там ще старий відсоток - 6.5%
зараз бачу банк підняв %
і Скарбничка вже по 8.5%
якщо буде авто-лонгація, то ставка по ньому буде нова?

Що Ви з нею плануєте робити, тримати гривню рік під 8,5%?

Вітаю шановне панство!

Давно мене тут не було, мав дещо важливіші справи )) Днями також побачив, що Приват підняв ставки по депозитах, включно зі "Слава Героям!" (з 6% до 14%, що доволі суттєво). Чи вірно я зрозумів, що старий треба закрити, а натомість відкрити новий за актуальною ставкою, і все це буде без втрат уже нарахованих до дня закриття відсотків? Одним днем все це можна зробити?

Наперед дякую усім небайдужим!
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:24

Re: ПриватБанк

  kreuz написав:Приват підняв ставки по депозитах, включно зі "Слава Героям!" (з 6% до 14%, що доволі суттєво). Чи вірно я зрозумів, що старий треба закрити, а натомість відкрити новий за актуальною ставкою, і все це буде без втрат уже нарахованих до дня закриття відсотків?

Та вроді десь так згідно умов депо. Можна не закривати, а зняти практично всю суму без втрати %.
НБУ вже прийняв рішення про підвищення обов’язкових резервів за поточними рахунками в гривні та в інвалюті на 5 в. п. https://delo.ua/banks/cim-syogodni-zive ... im-408115/

Приват чудесно пасся на фактично дармових грошах клієнтів, перед усім військовослужбовців, що тримають 220 млрд на поточних. Тепер має мінімальний інтерес в термінових депо.
Ой+
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Если отрыть депо в валюте с универсальной и досрочно расторгнуть, их не вывести через КДВ, я так понимаю?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:21

Re: ПриватБанк

emeta написав:Если отрыть депо в валюте с универсальной и досрочно расторгнуть, их не вывести через КДВ, я так понимаю?
Достроково на картку з якої відкривали.
Zochan
 
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