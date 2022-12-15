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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:55

  klug написав:
  greenozon написав:питання - маю депозит "Послуга «Скарбничка»"
там ще старий відсоток - 6.5%
зараз бачу банк підняв %
і Скарбничка вже по 8.5%
якщо буде авто-лонгація, то ставка по ньому буде нова?

Що Ви з нею плануєте робити, тримати гривню рік під 8,5%?

Вітаю шановне панство!

Давно мене тут не було, мав дещо важливіші справи )) Днями також побачив, що Приват підняв ставки по депозитах, включно зі "Слава Героям!" (з 6% до 14%, що доволі суттєво). Чи вірно я зрозумів, що старий треба закрити, а натомість відкрити новий за актуальною ставкою, і все це буде без втрат уже нарахованих до дня закриття відсотків? Одним днем все це можна зробити?

Наперед дякую усім небайдужим!
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:24

Re: ПриватБанк

  kreuz написав:Приват підняв ставки по депозитах, включно зі "Слава Героям!" (з 6% до 14%, що доволі суттєво). Чи вірно я зрозумів, що старий треба закрити, а натомість відкрити новий за актуальною ставкою, і все це буде без втрат уже нарахованих до дня закриття відсотків?

Та вроді десь так згідно умов депо. Можна не закривати, а зняти практично всю суму без втрати %.
НБУ вже прийняв рішення про підвищення обов’язкових резервів за поточними рахунками в гривні та в інвалюті на 5 в. п. https://delo.ua/banks/cim-syogodni-zive ... im-408115/

Приват чудесно пасся на фактично дармових грошах клієнтів, перед усім військовослужбовців, що тримають 220 млрд на поточних. Тепер має мінімальний інтерес в термінових депо.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:15

Если отрыть депо в валюте с универсальной и досрочно расторгнуть, их не вывести через КДВ, я так понимаю?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:21

Re: ПриватБанк

emeta написав:Если отрыть депо в валюте с универсальной и досрочно расторгнуть, их не вывести через КДВ, я так понимаю?
Достроково на картку з якої відкривали.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:03

  Zochan написав:
emeta написав:Если отрыть депо в валюте с универсальной и досрочно расторгнуть, их не вывести через КДВ, я так понимаю?
Достроково на картку з якої відкривали.


А закончившийся депозит можно будет выводить уже по окончании на КДВ?
Выбрать сразу карту для выплат при оформлении нельзя получается ?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:21

  emeta написав:
  Zochan написав:
emeta написав:Если отрыть депо в валюте с универсальной и досрочно расторгнуть, их не вывести через КДВ, я так понимаю?
Достроково на картку з якої відкривали.


А закончившийся депозит можно будет выводить уже по окончании на КДВ?
Выбрать сразу карту для выплат при оформлении нельзя получается ?

Там просто дебiльний алгоритм. Ви коли розмiщуєте депозит, то вiн вiдкривається автоматично з пролонгацiєю, яку можна вимкнути не ранiше нiж за мiсяць до завершення депозиту. А от сама процедура вiдмiни пролонгацiї полягає в тому, що ви саме у момент вiдмiни пролонгацiї обираєте на яку саме карту ви хочете депо по його завершенню отримати. Ранiше обрати карту для отримання депо не можна. Ну отже все зроблено зi сподiваннями на те, що може клiєнт провтикає i його депо пролонгується ще на один термiн. А банку вигода
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:32

Re: ПриватБанк

Вітаю, хто в курсі чи щось змінилося у відділеннях Привату, електронна черга не запрацювала у відділенях, щоб не стояти по дві години в очікуванні прийому менеджера. Дякую.
caaijaba
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:48

  caaijaba написав:Вітаю, хто в курсі чи щось змінилося у відділеннях Привату, електронна черга не запрацювала у відділенях, щоб не стояти по дві години в очікуванні прийому менеджера. Дякую.

з карткою Gold без позачергово :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:55

  Мизантрóп написав:
  caaijaba написав:Вітаю, хто в курсі чи щось змінилося у відділеннях Привату, електронна черга не запрацювала у відділенях, щоб не стояти по дві години в очікуванні прийому менеджера. Дякую.

з карткою Gold без позачергово :lol:

подозреваю что среди владельцев голд за 20 грн такая же очередь
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:09

  nekefer написав:
  Мизантрóп написав:
  caaijaba написав:Вітаю, хто в курсі чи щось змінилося у відділеннях Привату, електронна черга не запрацювала у відділенях, щоб не стояти по дві години в очікуванні прийому менеджера. Дякую.

з карткою Gold без позачергово :lol:

подозреваю что среди владельцев голд за 20 грн такая же очередь


Ну так і написано ж не "позачергово", "без позачергово". :D :D :wink:
alibob
 
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