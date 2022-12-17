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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:36
Бегемот закончившиеся долларовые депо отдаёт купюрами нового образца?
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:58
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:24
А чего это приват за перевод с универсалки на карту приватбанка теперь хочет 3 гривны комиссии?
Upd: Пардон, почему-то из шаблона подставилась кредитка вместо цифровой дебетной, поэтому и комиссия.
Додано: Суб 17 гру, 2022 22:20
Почему Приват берет комиссию 0.5% за перевод с єПідтримки на КДВ?
Или потому, что КДВ пенсионная и это считается нецелевыми средствами?
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