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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:36
Бегемот закончившиеся долларовые депо отдаёт купюрами нового образца?
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:58
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:24
А чего это приват за перевод с универсалки на карту приватбанка теперь хочет 3 гривны комиссии?
Upd: Пардон, почему-то из шаблона подставилась кредитка вместо цифровой дебетной, поэтому и комиссия.
Додано: Суб 17 гру, 2022 22:20
Почему Приват берет комиссию 0.5% за перевод с єПідтримки на КДВ?
Или потому, что КДВ пенсионная и это считается нецелевыми средствами?
Додано: Нед 18 гру, 2022 02:45
Re: ПриватБанк
Starikan, любое нецелевое пополнение карты для выплат облагается комиссией. Такие тарифы карты.
Додано: Нед 18 гру, 2022 12:26
Прийшла на пошту якась цидулка від ПБ
у всіх таке?
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для приведення до відповідності законодавства України із законодавством Європейського Союзу внесено зміни в умови та правила надання платіжних послуг.
Що змінилося?
Відтепер в банках застосовуються дебетові та кредитові перекази.
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Дебетові перекази – це оплата послуг банку (погашення кредиту, відсотків, комісія за обслуговування рахунку тощо).
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Кредитові перекази – це автоматичні оплати за послугою «Регулярні платежі» (регулярні платежі за товари чи послуги, податки та внески, поповнення депозитів, оплата комуналки, послуги інтернет-провайдера, мобільного зв'язку тощо).
Права та обов’язки банку та клієнтів збережено в тому самому обсязі.
Ці зміни не вимагають від вас додаткових звернень до банку чи підписання документів.
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