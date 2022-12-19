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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:36

Бегемот закончившиеся долларовые депо отдаёт купюрами нового образца?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:58

  emeta написав:Бегемот закончившиеся долларовые депо отдаёт купюрами нового образца?

Якими є в наявності такими і віддає
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:24

А чего это приват за перевод с универсалки на карту приватбанка теперь хочет 3 гривны комиссии?

Upd: Пардон, почему-то из шаблона подставилась кредитка вместо цифровой дебетной, поэтому и комиссия.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:20

Почему Приват берет комиссию 0.5% за перевод с єПідтримки на КДВ?
Или потому, что КДВ пенсионная и это считается нецелевыми средствами?
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 02:45

Re: ПриватБанк

Starikan, любое нецелевое пополнение карты для выплат облагается комиссией. Такие тарифы карты.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:26

Прийшла на пошту якась цидулка від ПБ
у всіх таке?

---
для приведення до відповідності законодавства України із законодавством Європейського Союзу внесено зміни в умови та правила надання платіжних послуг.
Що змінилося?
Відтепер в банках застосовуються дебетові та кредитові перекази.

Дебетові перекази – це оплата послуг банку (погашення кредиту, відсотків, комісія за обслуговування рахунку тощо).

Кредитові перекази – це автоматичні оплати за послугою «Регулярні платежі» (регулярні платежі за товари чи послуги, податки та внески, поповнення депозитів, оплата комуналки, послуги інтернет-провайдера, мобільного зв'язку тощо).
Права та обов’язки банку та клієнтів збережено в тому самому обсязі.
Ці зміни не вимагають від вас додаткових звернень до банку чи підписання документів.

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https://static.privatbank.ua/files/0000 ... addrid=FN/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:35

greenozon
Є таке
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:01

  посетитель написав:
  emeta написав:Бегемот закончившиеся долларовые депо отдаёт купюрами нового образца?

Якими є в наявності такими і віддає
а спочатку до менеджера , чи одразу в касу забирать депозит ?
lamal
 
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