Можна відкрити діджитал Картку для виплат.ricardo написав:Віртуальна доларова буде Картою для виплат?
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:27
Re: ПриватБанк
Можна відкрити діджитал Картку для виплат.
Додано: Вів 20 гру, 2022 14:43
Додано: Вів 20 гру, 2022 15:09
Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
Додано: Вів 20 гру, 2022 15:35
жалобу в нбу - постанова кму продолжила дейтсвие всех паспортов до конца ВП - вклейка фото не производится
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