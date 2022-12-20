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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:27

Re: ПриватБанк

ricardo написав:Віртуальна доларова буде Картою для виплат?
Можна відкрити діджитал Картку для виплат.
Zochan
 
Повідомлень: 692
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:43

  ricardo написав:Віртуальна доларова буде Картою для виплат?

Буде максимально подібною до валютної Універсальної.
klug
 
Повідомлень: 7764
З нами з: 18.08.14
Подякував: 326 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:09

Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
gadar2007
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Повідомлень: 1
З нами з: 20.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:35

  gadar2007 написав:Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?


жалобу в нбу - постанова кму продолжила дейтсвие всех паспортов до конца ВП - вклейка фото не производится
IMPRINTER
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2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38942
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6224 раз.
 
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2
  #<1 ... 205206207208
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