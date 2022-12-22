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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 гру, 2022 13:27
ricardo написав:Віртуальна доларова буде Картою для виплат?
Можна відкрити діджитал Картку для виплат.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:43
ricardo написав:
Віртуальна доларова буде Картою для виплат?
Буде максимально подібною до валютної Універсальної.
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klug
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Додано: Вів 20 гру, 2022 15:09
Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
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gadar2007
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Додано: Вів 20 гру, 2022 15:35
gadar2007 написав:
Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
жалобу в нбу - постанова кму продолжила дейтсвие всех паспортов до конца ВП - вклейка фото не производится
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IMPRINTER
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Додано: Сер 21 гру, 2022 15:41
А кто-то из тех, кто подключался к акции "Кешбэк за покупки в Эпицентре", в этом году (в ноябре или декабре) покупал что-то там? Как идет начисление кешбэка?
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Искатель
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Додано: Сер 21 гру, 2022 16:02
Искатель написав:
А кто-то из тех, кто подключался к акции "Кешбэк за покупки в Эпицентре", в этом году (в ноябре или декабре) покупал что-то там? Как идет начисление кешбэка?
Нарахування вiдбувається одразу пiсля оплати (вiдповiдна позначка про нарахування кешбеку з'являється у виписцi в п24 поряд с сумою оплати та вiдповiдна сума нарахування - у роздiлi "Кешбек" у старому п24). Зарахування кешбеку вiдбувається наступного тижня пiсля покупки.
Пам'ятайте - спочатку обов'язково треба зареєструватись для участi та платити лише картками Visa вiд ПБ у термiналах Епiцентру або на сайтi epicentrk.ua
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:11
IMPRINTER написав: gadar2007 написав:
Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
жалобу в нбу - постанова кму продолжила дейтсвие всех паспортов до конца ВП - вклейка фото не производится
Спасибо) а где про это написано?
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gadar2007
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:09
klug написав: ricardo написав:
Віртуальна доларова буде Картою для виплат?
Буде максимально подібною до валютної Універсальної.
Відкрив. Написано:
Картка для виплат.
0 USD
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ricardo
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