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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:27

Re: ПриватБанк

ricardo написав:Віртуальна доларова буде Картою для виплат?
Можна відкрити діджитал Картку для виплат.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:43

  ricardo написав:Віртуальна доларова буде Картою для виплат?

Буде максимально подібною до валютної Універсальної.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:09

Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
gadar2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:35

  gadar2007 написав:Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?


жалобу в нбу - постанова кму продолжила дейтсвие всех паспортов до конца ВП - вклейка фото не производится
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:41

А кто-то из тех, кто подключался к акции "Кешбэк за покупки в Эпицентре", в этом году (в ноябре или декабре) покупал что-то там? Как идет начисление кешбэка?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:02

  Искатель написав:А кто-то из тех, кто подключался к акции "Кешбэк за покупки в Эпицентре", в этом году (в ноябре или декабре) покупал что-то там? Как идет начисление кешбэка?

Нарахування вiдбувається одразу пiсля оплати (вiдповiдна позначка про нарахування кешбеку з'являється у виписцi в п24 поряд с сумою оплати та вiдповiдна сума нарахування - у роздiлi "Кешбек" у старому п24). Зарахування кешбеку вiдбувається наступного тижня пiсля покупки.
Пам'ятайте - спочатку обов'язково треба зареєструватись для участi та платити лише картками Visa вiд ПБ у термiналах Епiцентру або на сайтi epicentrk.ua
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:11

А где прочитать это можно?

  IMPRINTER написав:
  gadar2007 написав:Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?


жалобу в нбу - постанова кму продолжила дейтсвие всех паспортов до конца ВП - вклейка фото не производится

Спасибо) а где про это написано?
gadar2007
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:09

  klug написав:
  ricardo написав:Віртуальна доларова буде Картою для виплат?

Буде максимально подібною до валютної Універсальної.


Відкрив. Написано:
Картка для виплат.
0 USD
ricardo
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