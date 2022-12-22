Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало( Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
gadar2007 написав:Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало( Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
жалобу в нбу - постанова кму продолжила дейтсвие всех паспортов до конца ВП - вклейка фото не производится
Искатель написав:А кто-то из тех, кто подключался к акции "Кешбэк за покупки в Эпицентре", в этом году (в ноябре или декабре) покупал что-то там? Как идет начисление кешбэка?
Нарахування вiдбувається одразу пiсля оплати (вiдповiдна позначка про нарахування кешбеку з'являється у виписцi в п24 поряд с сумою оплати та вiдповiдна сума нарахування - у роздiлi "Кешбек" у старому п24). Зарахування кешбеку вiдбувається наступного тижня пiсля покупки. Пам'ятайте - спочатку обов'язково треба зареєструватись для участi та платити лише картками Visa вiд ПБ у термiналах Епiцентру або на сайтi epicentrk.ua
gadar2007 написав:Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало( Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
жалобу в нбу - постанова кму продолжила дейтсвие всех паспортов до конца ВП - вклейка фото не производится
gadar2007 написав:Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало( Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
жалобу в нбу - постанова кму продолжила дейтсвие всех паспортов до конца ВП - вклейка фото не производится