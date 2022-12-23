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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:39

Кто-нибудь понял, о чём конкретно эта новация?
Что поменяется, что означают эти самые "кредитные переводы" для клиентов??
(В сообщении так изложено, что якобы"ничего", но.. у нас же просто так ничего не делается!

  greenozon написав:внесено зміни в умови та правила надання платіжних послуг.
Що змінилося?
Відтепер в банках застосовуються дебетові та кредитові перекази.

Дебетові перекази – це оплата послуг банку (погашення кредиту, відсотків, комісія за обслуговування рахунку тощо).

Кредитові перекази – це автоматичні оплати за послугою «Регулярні платежі» (регулярні платежі за товари чи послуги, податки та внески, поповнення депозитів, оплата комуналки, послуги інтернет-провайдера, мобільного зв'язку тощо).


https://static.privatbank.ua/files/0000 ... addrid=FN/
fKonstantin
 
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  #<1 ... 206207208209
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