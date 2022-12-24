Кто-нибудь понял, о чём конкретно эта новация? Что поменяется, что означают эти самые "кредитные переводы" для клиентов?? (В сообщении так изложено, что якобы"ничего", но.. у нас же просто так ничего не делается!
greenozon написав:внесено зміни в умови та правила надання платіжних послуг. Що змінилося? Відтепер в банках застосовуються дебетові та кредитові перекази. • Дебетові перекази – це оплата послуг банку (погашення кредиту, відсотків, комісія за обслуговування рахунку тощо). • Кредитові перекази – це автоматичні оплати за послугою «Регулярні платежі» (регулярні платежі за товари чи послуги, податки та внески, поповнення депозитів, оплата комуналки, послуги інтернет-провайдера, мобільного зв'язку тощо).
lara_08 написав:Сначала в приложении делаете заказ валюты, после подтверждения в выбранную дату сразу в кассу.
підкажіть , будь ласка...пробував замовити валюту на 29,12 в додатку ( день закінчення вкладу ) , пише , що недостатньо коштів на карті...тобто замовити можу тільки 29,12,22 ,коли гроші впадуть на картку ?
gadar2007 написав:Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало( Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
Дать Привату паспорт без вклееного фото и они актуализируют