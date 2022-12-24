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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:39

Кто-нибудь понял, о чём конкретно эта новация?
Что поменяется, что означают эти самые "кредитные переводы" для клиентов??
(В сообщении так изложено, что якобы"ничего", но.. у нас же просто так ничего не делается!

  greenozon написав:внесено зміни в умови та правила надання платіжних послуг.
Що змінилося?
Відтепер в банках застосовуються дебетові та кредитові перекази.

Дебетові перекази – це оплата послуг банку (погашення кредиту, відсотків, комісія за обслуговування рахунку тощо).

Кредитові перекази – це автоматичні оплати за послугою «Регулярні платежі» (регулярні платежі за товари чи послуги, податки та внески, поповнення депозитів, оплата комуналки, послуги інтернет-провайдера, мобільного зв'язку тощо).


https://static.privatbank.ua/files/0000 ... addrid=FN/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:30

  klug написав:Ну, питали про віртуалку, а відкрили, схоже, digital - це різні продукти.

Так діджітал також може бути універсальною, а може бути - для виплат. Просто треба уважно дивитись, що на екрані написано, в процессі відкриття.
А "віртуальна" хіба взагалі ще відкривається?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 09:35

  lara_08 написав:Сначала в приложении делаете заказ валюты, после подтверждения в выбранную дату сразу в кассу.

підкажіть , будь ласка...пробував замовити валюту на 29,12 в додатку ( день закінчення вкладу ) , пише , що недостатньо коштів на карті...тобто замовити можу тільки 29,12,22 ,коли гроші впадуть на картку ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:10

lincoln2 Деколи дає замовити в п24 без наявності грошей на картці, а тільки на депо, а деколи ні - хочуть уже грошей на картці.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:20

:oops:
а с чьей картой теперь выгоднее Епіцентром тусить?


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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:32

  gadar2007 написав:Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало(
Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?

Дать Привату паспорт без вклееного фото и они актуализируют
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:19

  lincoln2 написав:
  lara_08 написав:Сначала в приложении делаете заказ валюты, после подтверждения в выбранную дату сразу в кассу.

підкажіть , будь ласка...пробував замовити валюту на 29,12 в додатку ( день закінчення вкладу ) , пише , що недостатньо коштів на карті...тобто замовити можу тільки 29,12,22 ,коли гроші впадуть на картку ?

Мені тільки що дало замовити на наступний день після закінчення депо. Доларів на картці ще нема
Sain_повернувся
 
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