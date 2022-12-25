Кто-нибудь понял, о чём конкретно эта новация? Что поменяется, что означают эти самые "кредитные переводы" для клиентов?? (В сообщении так изложено, что якобы"ничего", но.. у нас же просто так ничего не делается!
greenozon написав:внесено зміни в умови та правила надання платіжних послуг. Що змінилося? Відтепер в банках застосовуються дебетові та кредитові перекази. • Дебетові перекази – це оплата послуг банку (погашення кредиту, відсотків, комісія за обслуговування рахунку тощо). • Кредитові перекази – це автоматичні оплати за послугою «Регулярні платежі» (регулярні платежі за товари чи послуги, податки та внески, поповнення депозитів, оплата комуналки, послуги інтернет-провайдера, мобільного зв'язку тощо).
lara_08 написав:Сначала в приложении делаете заказ валюты, после подтверждения в выбранную дату сразу в кассу.
підкажіть , будь ласка...пробував замовити валюту на 29,12 в додатку ( день закінчення вкладу ) , пише , що недостатньо коштів на карті...тобто замовити можу тільки 29,12,22 ,коли гроші впадуть на картку ?
gadar2007 написав:Инвалид 2 группы, еле ходит. Исполнилось 45 лет, и не может поехать вклеить фото. Из города прописки, переехал в село. В Запорожье страшно ему стало( Но Приват банк требует , актуализации данных. И заблокируют карту, он даже пенсию получать не сможет. Что делать?
Дать Привату паспорт без вклееного фото и они актуализируют
lara_08 написав:Сначала в приложении делаете заказ валюты, после подтверждения в выбранную дату сразу в кассу.
підкажіть , будь ласка...пробував замовити валюту на 29,12 в додатку ( день закінчення вкладу ) , пише , що недостатньо коштів на карті...тобто замовити можу тільки 29,12,22 ,коли гроші впадуть на картку ?
Мені тільки що дало замовити на наступний день після закінчення депо. Доларів на картці ще нема
Господа Добрый день Буду также в привате забирать валюту Как вы поступаете если в пачке окажется изношенная купюра которую не захотят принимать в других банках? Как изношенную сдавать не вариант. Как в таких случаях надо поступать?
Алексей77 написав:Господа Добрый день Буду также в привате забирать валюту Как вы поступаете если в пачке окажется изношенная купюра которую не захотят принимать в других банках? Как изношенную сдавать не вариант. Как в таких случаях надо поступать?
Якщо банкнота дійсно зношена (поцікавтесь що це значить - більшість ознаків зношених банкнот визначаються візуально і не потребують спеціального обладнання) не беріть її в банку - просіть замінити на іншу. А якщо просто касирки банку, до якого ви колись цю банкноту потім віднесете просто дуркують і називають зношеною цілком пристойну банкноту - то тут є кілька варіантів: - спробувати банкноту здати в інший банк (приблизно 50% банкнот які в мене бракували у одному банку - потім брали у іншому); - розплатитись нею пізніше в якійсь з нормальних країн де зважають на те що це СПРАВЖНЯ ПЛАТІЖНА доларова банкнота, а не товар який касирці треба буде колись продавати; - обміняти цю банкноту в ПОВ (99% банкнот які бракували в мене придумкуваті касирки банок в мене без проблем брали в ПОВах) - подарувати комусь на свято.