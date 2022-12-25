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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:19

Re: ПриватБанк

Какими купюрами сейчас приват выдаёт по вашей практике в каком состоянии купюры в долларах есть ли нарекания?
И как вообще приват выдаёт без задержек? И Как заказывать на определённое отделение?
Хочу ещё открыть. Смотрю на приват также
Алексей77
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 04.12.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:26

  Алексей77 написав: И Как заказывать на определённое отделение?

Через відповідне меню в п24 замовляєте конкретну суму на конкретну дату в конкретне відділення
Alien
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 12.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 256 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:33

Re: ПриватБанк

Какое качество купюр в долл. в привате на данный момент кто получал подскажите
Алексей77
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 04.12.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 207208209210
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