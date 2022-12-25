Какими купюрами сейчас приват выдаёт по вашей практике в каком состоянии купюры в долларах есть ли нарекания?
И как вообще приват выдаёт без задержек? И Как заказывать на определённое отделение?
Хочу ещё открыть. Смотрю на приват также
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:19
Re: ПриватБанк
Какими купюрами сейчас приват выдаёт по вашей практике в каком состоянии купюры в долларах есть ли нарекания?
И как вообще приват выдаёт без задержек? И Как заказывать на определённое отделение?
Хочу ещё открыть. Смотрю на приват также
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:26
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:33
Re: ПриватБанк
Какое качество купюр в долл. в привате на данный момент кто получал подскажите
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:38
Re: ПриватБанк
Як правило - нові, сині. Можуть спробувати всунути старі, з приносу.
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|