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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:19

Re: ПриватБанк

Какими купюрами сейчас приват выдаёт по вашей практике в каком состоянии купюры в долларах есть ли нарекания?
И как вообще приват выдаёт без задержек? И Как заказывать на определённое отделение?
Хочу ещё открыть. Смотрю на приват также
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:26

  Алексей77 написав: И Как заказывать на определённое отделение?

Через відповідне меню в п24 замовляєте конкретну суму на конкретну дату в конкретне відділення
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:33

Re: ПриватБанк

Какое качество купюр в долл. в привате на данный момент кто получал подскажите
Алексей77
 
Повідомлень: 1891
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:38

Re: ПриватБанк

Як правило - нові, сині. Можуть спробувати всунути старі, з приносу.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:24

Підкажіть будь ласка як правильно поповнити валютний депо валютою в тумбі? Всунув гривневу КДВ, а функція поповення депо неактивна, і маленьким шрифтом пише "у наступній версії" Спробував пару інших тумб, те саме, депо не показує і поповнити не дає
Housane
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:40

Housane В термінал самообслуговування треба сунути, а не в банкомат з функцією прийому готівки. В абсолютній б-ті ТСО в діючій версії приймають на депо.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:49

Ой+ Дякую, саме так, то були банкомати з кеш ін, буду шукати термінал.
Housane
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Повідомлень: 74
З нами з: 02.03.20
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:52

Housane Вибирати "банківські послуги" - конкретний депозит - сума - купюри в прийомник. Один раз на добу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:44

Re: ПриватБанк

В связи с "ситуацией в стране" мне убрали лимит оплаты частями. Ну что за лол?

Зарплату получаю у них, депо и т.д... а они мне так?

Уроды.
Andrey2512
 
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