Какими купюрами сейчас приват выдаёт по вашей практике в каком состоянии купюры в долларах есть ли нарекания?
И как вообще приват выдаёт без задержек? И Как заказывать на определённое отделение?
Хочу ещё открыть. Смотрю на приват также
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:19
Re: ПриватБанк
Какими купюрами сейчас приват выдаёт по вашей практике в каком состоянии купюры в долларах есть ли нарекания?
И как вообще приват выдаёт без задержек? И Как заказывать на определённое отделение?
Хочу ещё открыть. Смотрю на приват также
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:26
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:33
Re: ПриватБанк
Какое качество купюр в долл. в привате на данный момент кто получал подскажите
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:38
Re: ПриватБанк
Як правило - нові, сині. Можуть спробувати всунути старі, з приносу.
Додано: Нед 25 гру, 2022 19:24
Підкажіть будь ласка як правильно поповнити валютний депо валютою в тумбі? Всунув гривневу КДВ, а функція поповення депо неактивна, і маленьким шрифтом пише "у наступній версії" Спробував пару інших тумб, те саме, депо не показує і поповнити не дає
Додано: Нед 25 гру, 2022 19:40
Housane В термінал самообслуговування треба сунути, а не в банкомат з функцією прийому готівки. В абсолютній б-ті ТСО в діючій версії приймають на депо.
Додано: Нед 25 гру, 2022 19:49
Ой+ Дякую, саме так, то були банкомати з кеш ін, буду шукати термінал.
Додано: Нед 25 гру, 2022 19:52
Housane Вибирати "банківські послуги" - конкретний депозит - сума - купюри в прийомник. Один раз на добу.
Додано: Нед 25 гру, 2022 20:44
Re: ПриватБанк
В связи с "ситуацией в стране" мне убрали лимит оплаты частями. Ну что за лол?
Зарплату получаю у них, депо и т.д... а они мне так?
Уроды.
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