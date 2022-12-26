В мене навпаки. З початку війни зрізали ОЧ, незважаючи на численні депо, великий кредлім. А сьогодні повернули.
Оце чудять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 05:49
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:22
Hemi
Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.
Все коллеги из Киева пользуются ОЧ
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