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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 05:49

  Andrey2512 написав:В связи с "ситуацией в стране" мне убрали лимит оплаты частями. Ну что за лол?

Зарплату получаю у них, депо и т.д... а они мне так?

Уроды.

В мене навпаки. З початку війни зрізали ОЧ, незважаючи на численні депо, великий кредлім. А сьогодні повернули.
Оце чудять
Hemi
 
Повідомлень: 195
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:22

Hemi

Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.

Все коллеги из Киева пользуются ОЧ :(
Andrey2512
 
Повідомлень: 427
З нами з: 04.04.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 05:48

  Andrey2512 написав:Hemi

Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.

Все коллеги из Киева пользуются ОЧ :(

Ну так я також в прифронтовій. 25-30км до фронту. Тому по їх логіці і забрали у мене ОЧ ще в лютому. А тепер повернули, фронт также 25-30км. 🤷
Hemi
 
Повідомлень: 195
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 08:37

  Andrey2512 написав:Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.

Все коллеги из Киева пользуются ОЧ :(

Поменять прописку?
Vorlon
 
Повідомлень: 10452
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:11

Поповнення приватвкладу в грн по коду через касу - без комісії ж, нічого не змінилося? Давно це не робив...
motosmile
 
Повідомлень: 548
З нами з: 14.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:14

  motosmile написав:Поповнення приватвкладу в грн по коду через касу - без комісії ж, нічого не змінилося? Давно це не робив...

без комісій.
novichok
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Повідомлень: 2854
З нами з: 31.03.13
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  #<1 ... 208209210211
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