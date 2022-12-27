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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 05:49
Andrey2512 написав:
В связи с "ситуацией в стране" мне убрали лимит оплаты частями. Ну что за лол?
Зарплату получаю у них, депо и т.д... а они мне так?
Уроды.
В мене навпаки. З початку війни зрізали ОЧ, незважаючи на численні депо, великий кредлім. А сьогодні повернули.
Оце чудять
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Додано: Пон 26 гру, 2022 22:22
Hemi
Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.
Все коллеги из Киева пользуются ОЧ
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Andrey2512
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Додано: Вів 27 гру, 2022 05:48
Andrey2512 написав:Hemi
Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.
Все коллеги из Киева пользуются ОЧ
Ну так я також в прифронтовій. 25-30км до фронту. Тому по їх логіці і забрали у мене ОЧ ще в лютому. А тепер повернули, фронт также 25-30км. 🤷
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Додано: Вів 27 гру, 2022 08:37
Andrey2512 написав:
Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.
Все коллеги из Киева пользуются ОЧ
Поменять прописку?
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Додано: Вів 27 гру, 2022 12:11
Поповнення приватвкладу в грн по коду через касу - без комісії ж, нічого не змінилося? Давно це не робив...
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Додано: Вів 27 гру, 2022 19:14
motosmile написав:
Поповнення приватвкладу в грн по коду через касу - без комісії ж, нічого не змінилося? Давно це не робив...
без комісій.
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novichok
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