RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 05:49

  Andrey2512 написав:В связи с "ситуацией в стране" мне убрали лимит оплаты частями. Ну что за лол?

Зарплату получаю у них, депо и т.д... а они мне так?

Уроды.

В мене навпаки. З початку війни зрізали ОЧ, незважаючи на численні депо, великий кредлім. А сьогодні повернули.
Оце чудять
Hemi
 
Повідомлень: 195
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:22

Hemi

Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.

Все коллеги из Киева пользуются ОЧ :(
Andrey2512
 
Повідомлень: 428
З нами з: 04.04.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 05:48

  Andrey2512 написав:Hemi

Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.

Все коллеги из Киева пользуются ОЧ :(

Ну так я також в прифронтовій. 25-30км до фронту. Тому по їх логіці і забрали у мене ОЧ ще в лютому. А тепер повернули, фронт также 25-30км. 🤷
Hemi
 
Повідомлень: 195
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 08:37

  Andrey2512 написав:Походу, это из-за моей прописки в Дон.обл.

Все коллеги из Киева пользуются ОЧ :(

Поменять прописку?
Vorlon
 
Повідомлень: 10452
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:11

Поповнення приватвкладу в грн по коду через касу - без комісії ж, нічого не змінилося? Давно це не робив...
motosmile
 
Повідомлень: 549
З нами з: 14.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:14

  motosmile написав:Поповнення приватвкладу в грн по коду через касу - без комісії ж, нічого не змінилося? Давно це не робив...

без комісій.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 31.03.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:37

  motosmile написав:Поповнення приватвкладу в грн по коду через касу - без комісії ж, нічого не змінилося? Давно це не робив...

а де код брать ?
J
 
Повідомлень: 5533
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:33

Я в додатку "Мої вклади" роблю.
Вибираю депозит, потім поповнити готівкою, ввожу суму і у відповідь дають код. По ньому на касі проведуть поповнення
motosmile
 
Повідомлень: 549
З нами з: 14.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:38

Re: ПриватБанк

Гм. Давно не заходив у додаток, оце вирішив глянути а там зробили ліміт 5тис без жодних сповішень ;)
chipmunk
 
Повідомлень: 8964
З нами з: 15.04.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:51

Re: ПриватБанк

Чи є комісія при поповненні рахунку е-депомоги через банкомат?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8196
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 209210211212>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, liliya_logical, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5717)
28.12.2022 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.