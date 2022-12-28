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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 20:32
Investor_K написав:
Чи є комісія при поповненні рахунку е-депомоги через банкомат?
Картку єПідтримка неможливо самостійно поповнювати - вона призначена тільки для соц.допомоги від держави.
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