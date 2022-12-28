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Додано: Сер 28 гру, 2022 20:32
Додано: Сер 28 гру, 2022 22:53
Re: ПриватБанк
Коллеги подскажите.
Нужно оплатить покупку в зарубежном магазине в евро. Смотрю карточный курс на евро у Привата 40.48. Если у меня карта в гривнах то по этой цене и будет списание? Или еще есть какие-то коммисии.
Додано: Чет 29 гру, 2022 00:52
Вроде без комиса. В аптеке в германии с примат карты покупали лекарства, списало по курсу 39.84 на 05.12.22.
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