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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:32

  Investor_K написав:Чи є комісія при поповненні рахунку е-депомоги через банкомат?

Картку єПідтримка неможливо самостійно поповнювати - вона призначена тільки для соц.допомоги від держави.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:53

Re: ПриватБанк

Коллеги подскажите.
Нужно оплатить покупку в зарубежном магазине в евро. Смотрю карточный курс на евро у Привата 40.48. Если у меня карта в гривнах то по этой цене и будет списание? Или еще есть какие-то коммисии.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:52

  Danik написав:Коллеги подскажите.
Нужно оплатить покупку в зарубежном магазине в евро. Смотрю карточный курс на евро у Привата 40.48. Если у меня карта в гривнах то по этой цене и будет списание? Или еще есть какие-то коммисии.

Вроде без комиса. В аптеке в германии с примат карты покупали лекарства, списало по курсу 39.84 на 05.12.22.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:14

  Danik написав:Коллеги подскажите.
Нужно оплатить покупку в зарубежном магазине в евро. Смотрю карточный курс на евро у Привата 40.48. Если у меня карта в гривнах то по этой цене и будет списание? Или еще есть какие-то коммисии.

Какой курс в приложении, по такому и спишет, дополнительных комиссий нет. Но может пересчитать по курсу на момент проведения по счету через два-три дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:02

Re: ПриватБанк

Підкажіть чи будуть працювати каси 02.01.23?
ihorsic
 
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