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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 20:32
Investor_K написав:
Чи є комісія при поповненні рахунку е-депомоги через банкомат?
Картку єПідтримка неможливо самостійно поповнювати - вона призначена тільки для соц.допомоги від держави.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 22:53
Коллеги подскажите.
Нужно оплатить покупку в зарубежном магазине в евро. Смотрю карточный курс на евро у Привата 40.48. Если у меня карта в гривнах то по этой цене и будет списание? Или еще есть какие-то коммисии.
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Danik
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Додано: Чет 29 гру, 2022 00:52
Danik написав:
Коллеги подскажите.
Нужно оплатить покупку в зарубежном магазине в евро. Смотрю карточный курс на евро у Привата 40.48. Если у меня карта в гривнах то по этой цене и будет списание? Или еще есть какие-то коммисии.
Вроде без комиса. В аптеке в германии с примат карты покупали лекарства, списало по курсу 39.84 на 05.12.22.
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demichh
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:14
Danik написав:
Коллеги подскажите.
Нужно оплатить покупку в зарубежном магазине в евро. Смотрю карточный курс на евро у Привата 40.48. Если у меня карта в гривнах то по этой цене и будет списание? Или еще есть какие-то коммисии.
Какой курс в приложении, по такому и спишет, дополнительных комиссий нет. Но может пересчитать по курсу на момент проведения по счету через два-три дня.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:02
Підкажіть чи будуть працювати каси 02.01.23?
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ihorsic
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:06
Дякую! Ураааа!!!
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ihorsic
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:31
Конвертаційний 01.01 можна буде відрити? Чи лише 02.01?
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Investor_K
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:41
Investor_K написав:
Конвертаційний 01.01 можна буде відрити? Чи лише 02.01?
Вам на НГ подарят сотку?)
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nekefer
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:44
Зазвичай я усім дарю
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