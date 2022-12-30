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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:45
Re: ПриватБанк
А 31.12?
Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:47
Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:33
Re: ПриватБанк
Як себе поводить термінал при зникненні живлення під час, наприклад, поповнення? Наприклад, при перемиканні живлення з мережі на генератор чи навпаки.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:41
Термінал для роботи як любий гаджет має бути завантажений. У разі тимчасового зникнення живлення відновлення його роботи відбувається після перезавантаження. Якщо перемикання з одного на інше джерело живлення відбувається без тимчасового зникнення живлення то термінал може продовжувати свою роботу і далі. Також можлива ситуація коли внаслідок перебоїв живлення термінал може вийти з ладу тобі він просто не завантажиться. А ви власне чому цікавитесь?
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