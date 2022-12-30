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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:45

Re: ПриватБанк

А 31.12?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:47

  Investor_K написав:Зазвичай я усім дарю

дайте возможность одаряемым гульнуть, не всё же "инвестировать в конкертдепо", Новый Год таки :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:33

Re: ПриватБанк

Як себе поводить термінал при зникненні живлення під час, наприклад, поповнення? Наприклад, при перемиканні живлення з мережі на генератор чи навпаки.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:41

  Rebel написав:Як себе поводить термінал при зникненні живлення під час, наприклад, поповнення? Наприклад, при перемиканні живлення з мережі на генератор чи навпаки.

Термінал для роботи як любий гаджет має бути завантажений. У разі тимчасового зникнення живлення відновлення його роботи відбувається після перезавантаження. Якщо перемикання з одного на інше джерело живлення відбувається без тимчасового зникнення живлення то термінал може продовжувати свою роботу і далі. Також можлива ситуація коли внаслідок перебоїв живлення термінал може вийти з ладу тобі він просто не завантажиться. А ви власне чому цікавитесь?
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:36

  Investor_K написав:Конвертаційний 01.01 можна буде відрити? Чи лише 02.01?

Сегодня в 17:53 типа инициировал открытие депозита.
До сих пор подтверждения нет.
Наверное, уже после праздников акцептнут ?

Upd: в 21.00 пришёл пуш об открытии
idealstorm
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