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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:45
А 31.12?
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Rebel
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:33
Як себе поводить термінал при зникненні живлення під час, наприклад, поповнення? Наприклад, при перемиканні живлення з мережі на генератор чи навпаки.
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Rebel
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:41
Rebel написав:
Як себе поводить термінал при зникненні живлення під час, наприклад, поповнення? Наприклад, при перемиканні живлення з мережі на генератор чи навпаки.
Термінал для роботи як любий гаджет має бути завантажений. У разі тимчасового зникнення живлення відновлення його роботи відбувається після перезавантаження. Якщо перемикання з одного на інше джерело живлення відбувається без тимчасового зникнення живлення то термінал може продовжувати свою роботу і далі. Також можлива ситуація коли внаслідок перебоїв живлення термінал може вийти з ладу тобі він просто не завантажиться. А ви власне чому цікавитесь?
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Alien
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:36
Investor_K написав:
Конвертаційний 01.01 можна буде відрити? Чи лише 02.01?
Сегодня в 17:53 типа инициировал открытие депозита.
До сих пор подтверждения нет.
Наверное, уже после праздников акцептнут ?
Upd: в 21.00 пришёл пуш об открытии
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idealstorm
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:04
Alien написав:
А ви власне чому цікавитесь?
Цікавлюсь, щоб не опинитись в ситуації, коли після внесення XX купюр та перезавантаження термінал скаже "Внесена сума: 0.00 грн.".
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Rebel
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:10
Rebel написав: Alien написав:
А ви власне чому цікавитесь?
Цікавлюсь, щоб не опинитись в ситуації, коли після внесення XX купюр та перезавантаження термінал скаже "Внесена сума: 0.00 грн.".
пфф... у випадку привата таке може статися навіть при наявності світла
я для себе вирішив кормити термінал сумами не більш як 3000. Це особистий оптимум між швидкістю запихання і можливістю на деякий час втратити сумму з обороту.
ЗІ: Зазвичай на другий третій день сума, яку встигли запихнути до збою, заходить.
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1
Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:32
Rebel написав:
Як себе поводить термінал при зникненні живлення під час, наприклад, поповнення? Наприклад, при перемиканні живлення з мережі на генератор чи навпаки.
хорошо поводить
банкомат например выплюнул карту
и горячка посоветовала написать заяву в отделении на повернення
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:41
Rebel написав:
Як себе поводить термінал при зникненні живлення під час, наприклад, поповнення? Наприклад, при перемиканні живлення з мережі на генератор чи навпаки.
запихивал 100к,
в руках оставалось уже совсем немного и тут вырубили свет.
бабло вернули в течении 4-х дней 3-мя частями
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