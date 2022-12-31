J написав:запихивал 100к,
в руках оставалось уже совсем немного и тут вырубили свет.
бабло вернули в течении 4-х дней 3-мя частями
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Додано: Суб 31 гру, 2022 16:44
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 31 гру, 2022 16:56
А якщо до каси черга на декілька годин стояння? Я останній тиждень спостерігаю черги з вулиці, по сходах і т.д. І це недавно до річниці націоналізації була інфографіка, що приват набрав 21 тис нових співробітників. Звільнили, напевно, втричі більше. В мене в райцентрі було 6 відділень, залишилось 2 при рості населення за рахунок ВПО.
Також отримував стреси то хочеш зняти, банкомат випльовує картку без грошей, то вносиш-вносиш, а в кінці ерор на екрані. Але якось все поки обійшлось. Але острах перед приватівськими тумбами є.
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