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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 16:44
J написав:запихивал 100к,
в руках оставалось уже совсем немного и тут вырубили свет.
бабло вернули в течении 4-х дней 3-мя частями
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Додано: Суб 31 гру, 2022 16:56
lara_08 написав: J написав: Rebel написав:
Як себе поводить термінал при зникненні живлення під час, наприклад, поповнення? Наприклад, при перемиканні живлення з мережі на генератор чи навпаки.
запихивал 100к,
в руках оставалось уже совсем немного и тут вырубили свет.
бабло вернули в течении 4-х дней 3-мя частями
Таким суммы лучше вносить на цифровую карту через кассу отделения. Это бесплатно, безопасней и быстрее.
А якщо до каси черга на декілька годин стояння? Я останній тиждень спостерігаю черги з вулиці, по сходах і т.д. І це недавно до річниці націоналізації була інфографіка, що приват набрав 21 тис нових співробітників. Звільнили, напевно, втричі більше. В мене в райцентрі було 6 відділень, залишилось 2 при рості населення за рахунок ВПО.
Також отримував стреси то хочеш зняти, банкомат випльовує картку без грошей, то вносиш-вносиш, а в кінці ерор на екрані. Але якось все поки обійшлось. Але острах перед приватівськими тумбами є.
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Ой+
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Додано: Суб 31 гру, 2022 19:23
Ой+ написав:
А якщо до каси черга на декілька годин стояння? Я останній тиждень спостерігаю черги з вулиці, по сходах і т.д. І це недавно до річниці націоналізації була інфографіка, що приват набрав 21 тис нових співробітників. Звільнили, напевно, втричі більше. В мене в райцентрі було 6 відділень, залишилось 2 при рості населення за рахунок ВПО.
Також отримував стреси то хочеш зняти, банкомат випльовує картку без грошей, то вносиш-вносиш, а в кінці ерор на екрані. Але якось все поки обійшлось. Але острах перед приватівськими тумбами є.
Грошових операцій без ризику не буває
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Додано: Сер 04 січ, 2023 09:34
Есть ли где-то в Киеве тумбы, которые кушают $1 ?
Везде только от $5
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mustbe
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Додано: Сер 04 січ, 2023 10:35
mustbe написав:
Есть ли где-то в Киеве тумбы, которые кушают $1 ?
Везде только от $5
в ТСО зверху завжди пишеться мінімальний номінал, який хаває термінал
вже дуже давно від 5
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