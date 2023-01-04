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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:44

Re: ПриватБанк

J написав:запихивал 100к,
в руках оставалось уже совсем немного и тут вырубили свет.
бабло вернули в течении 4-х дней 3-мя частями

Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:56

  lara_08 написав:
  J написав:
  Rebel написав:Як себе поводить термінал при зникненні живлення під час, наприклад, поповнення? Наприклад, при перемиканні живлення з мережі на генератор чи навпаки.

запихивал 100к,
в руках оставалось уже совсем немного и тут вырубили свет.
бабло вернули в течении 4-х дней 3-мя частями

Таким суммы лучше вносить на цифровую карту через кассу отделения. Это бесплатно, безопасней и быстрее.

А якщо до каси черга на декілька годин стояння? Я останній тиждень спостерігаю черги з вулиці, по сходах і т.д. І це недавно до річниці націоналізації була інфографіка, що приват набрав 21 тис нових співробітників. Звільнили, напевно, втричі більше. В мене в райцентрі було 6 відділень, залишилось 2 при рості населення за рахунок ВПО.
Також отримував стреси то хочеш зняти, банкомат випльовує картку без грошей, то вносиш-вносиш, а в кінці ерор на екрані. Але якось все поки обійшлось. Але острах перед приватівськими тумбами є.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 19:23

  Ой+ написав: А якщо до каси черга на декілька годин стояння? Я останній тиждень спостерігаю черги з вулиці, по сходах і т.д. І це недавно до річниці націоналізації була інфографіка, що приват набрав 21 тис нових співробітників. Звільнили, напевно, втричі більше. В мене в райцентрі було 6 відділень, залишилось 2 при рості населення за рахунок ВПО.
Також отримував стреси то хочеш зняти, банкомат випльовує картку без грошей, то вносиш-вносиш, а в кінці ерор на екрані. Але якось все поки обійшлось. Але острах перед приватівськими тумбами є.

Грошових операцій без ризику не буває :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 09:34

Есть ли где-то в Киеве тумбы, которые кушают $1 ?
Везде только от $5
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 10:35

  mustbe написав:Есть ли где-то в Киеве тумбы, которые кушают $1 ?
Везде только от $5


в ТСО зверху завжди пишеться мінімальний номінал, який хаває термінал
вже дуже давно від 5
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:07

  mustbe написав:Есть ли где-то в Киеве тумбы, которые кушают $1 ?
Везде только от $5

А що ви такими дефіцитними номіналами розкидуєтеся? Після перемоги підуть на чайові.
klug
 
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