ну в А банку хлопці посилали кума замість себе в кассу,
а вам мабудь прийдеться робити поповнення від іншої особи
або вдягнутися в жіночий одяг
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:35
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:28
ага, і вуса збрити, бо у касирки фото клієнта висвічується,
і може крезоїд зразу викликає поліцаїв
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