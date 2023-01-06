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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:35

  Investor_K написав:Маю на увпзі - беру її картку та знаю пінкод.

ну в А банку хлопці посилали кума замість себе в кассу,
а вам мабудь прийдеться робити поповнення від іншої особи
або вдягнутися в жіночий одяг
J
 
Повідомлень: 5567
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:28

  J написав:
  Investor_K написав:Маю на увпзі - беру її картку та знаю пінкод.

ну в А банку хлопці посилали кума замість себе в кассу,
а вам мабудь прийдеться робити поповнення від іншої особи
або вдягнутися в жіночий одяг

ага, і вуса збрити, бо у касирки фото клієнта висвічується,
і може крезоїд зразу викликає поліцаїв
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3456
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
 
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