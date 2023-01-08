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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:35
Investor_K написав:
Маю на увпзі - беру її картку та знаю пінкод.
ну в А банку хлопці посилали кума замість себе в кассу,
а вам мабудь прийдеться робити поповнення від іншої особи
або вдягнутися в жіночий одяг
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:28
J написав: Investor_K написав:
Маю на увпзі - беру її картку та знаю пінкод.
ну в А банку хлопці посилали кума замість себе в кассу,
а вам мабудь прийдеться робити поповнення від іншої особи
або вдягнутися в жіночий одяг
ага, і вуса збрити, бо у касирки фото клієнта висвічується,
і може крезоїд зразу викликає поліцаїв
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:41
Замовлення готівки в усіх нормально проходить? Ще вчора зранку замовив доляри на понеділок - досі не прийшло ні підтвердження ні відмова, що це, може глюк?!
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:14
asti написав:
Замовлення готівки в усіх нормально проходить? Ще вчора зранку замовив доляри на понеділок - досі не прийшло ні підтвердження ні відмова, що це, може глюк?!
завтра мабудь пришлють
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:34
asti написав:
Замовлення готівки в усіх нормально проходить? Ще вчора зранку замовив доляри на понеділок - досі не прийшло ні підтвердження ні відмова, що це, може глюк?!
в понеділок підтвердять
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Додано: Нед 08 січ, 2023 04:42
Investor_K написав:
Маю на увпзі - беру її картку та знаю пінкод.
для пополнения карты пин-код не нужен ...
никаких проблем пополнить карту вашей жены в кассе у вас не будет ... будет только комиссия за это (за пополнение карты невладельцем карты) - 0,5%.
Поэтому вам проще в терминале, или в кушаещем банкомате.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:04
asti написав:
Замовлення готівки в усіх нормально проходить? Ще вчора зранку замовив доляри на понеділок - досі не прийшло ні підтвердження ні відмова, що це, може глюк?!
А замовляти треба яким способом, приходити у відділення, чи є інші способи онлайн?
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:28
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та яке відділення , в додатку самому можна обрати суму/ дату /відділення, найкошерніший способів з-поміж усіх банків
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:29
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:40
Зрозуміло, дякую!
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