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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:35

  Investor_K написав:Маю на увпзі - беру її картку та знаю пінкод.

ну в А банку хлопці посилали кума замість себе в кассу,
а вам мабудь прийдеться робити поповнення від іншої особи
або вдягнутися в жіночий одяг
J
 
Повідомлень: 5575
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:28

  J написав:
  Investor_K написав:Маю на увпзі - беру її картку та знаю пінкод.

ну в А банку хлопці посилали кума замість себе в кассу,
а вам мабудь прийдеться робити поповнення від іншої особи
або вдягнутися в жіночий одяг

ага, і вуса збрити, бо у касирки фото клієнта висвічується,
і може крезоїд зразу викликає поліцаїв
Amethyst
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Повідомлень: 3472
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:41

ПриватБанк

Замовлення готівки в усіх нормально проходить? Ще вчора зранку замовив доляри на понеділок - досі не прийшло ні підтвердження ні відмова, що це, може глюк?!
asti
 
Повідомлень: 3184
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 597 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:14

  asti написав:Замовлення готівки в усіх нормально проходить? Ще вчора зранку замовив доляри на понеділок - досі не прийшло ні підтвердження ні відмова, що це, може глюк?!

завтра мабудь пришлють
J
 
Повідомлень: 5575
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Подякували: 276 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:34

  asti написав:Замовлення готівки в усіх нормально проходить? Ще вчора зранку замовив доляри на понеділок - досі не прийшло ні підтвердження ні відмова, що це, може глюк?!
в понеділок підтвердять
lamal
 
Повідомлень: 198
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Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 04:42

  Investor_K написав:Маю на увпзі - беру її картку та знаю пінкод.


для пополнения карты пин-код не нужен ...

никаких проблем пополнить карту вашей жены в кассе у вас не будет ... будет только комиссия за это (за пополнение карты невладельцем карты) - 0,5%.

Поэтому вам проще в терминале, или в кушаещем банкомате.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38956
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:04

  asti написав:Замовлення готівки в усіх нормально проходить? Ще вчора зранку замовив доляри на понеділок - досі не прийшло ні підтвердження ні відмова, що це, може глюк?!

А замовляти треба яким способом, приходити у відділення, чи є інші способи онлайн?
remark
 
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та яке відділення , в додатку самому можна обрати суму/ дату /відділення, найкошерніший способів з-поміж усіх банків
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:29

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онлайн в Приват24

https://finance.ua/ua/credits/kak-pravi ... v-privat24
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:40

Re: ПриватБанк

Зрозуміло, дякую!
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З нами з: 25.12.15
Подякував: 163 раз.
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