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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 січ, 2023 23:00
Re: ПриватБанк
Два роки просив в Приват кредитний ліміт хоча б 500 грн на квитки в тролейбус чи трамвай, і кожен раз відмова. Казали на форумі що за конвертдепо, наливає, але і тут відмова від них, а замовив валюту на вихід і сталося диво від Привата, сам налив.
Додано: Вів 10 січ, 2023 10:34
ТАС банк наливає кредитний ліміт за конвертдепо,
теж можливо не відразу
Додано: Вів 10 січ, 2023 11:13
В даний момент немає можливості зробити замовлення готівки, приносимо свої вибачення, спробуйте пізніше повторити Ваше замовлення
Долари
Додано: Вів 10 січ, 2023 11:53
Re: ПриватБанк
Есть 2 карты привата, в долларах, одна - карта для выплат, вторая - интернет-карта, владельцы разные. Можно ли перебросить с одной карты на другую сумму в пределах 100 долларов и какая комиссия?
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