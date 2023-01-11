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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:00

Re: ПриватБанк

Два роки просив в Приват кредитний ліміт хоча б 500 грн на квитки в тролейбус чи трамвай, і кожен раз відмова. Казали на форумі що за конвертдепо, наливає, але і тут відмова від них, а замовив валюту на вихід і сталося диво від Привата, сам налив.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:34

  pavyak написав:Два роки просив в Приват кредитний ліміт хоча б 500 грн на квитки в тролейбус чи трамвай, і кожен раз відмова. Казали на форумі що за конвертдепо, наливає, але і тут відмова від них, а замовив валюту на вихід і сталося диво від Привата, сам налив.

ТАС банк наливає кредитний ліміт за конвертдепо,
теж можливо не відразу
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:13

В даний момент немає можливості зробити замовлення готівки, приносимо свої вибачення, спробуйте пізніше повторити Ваше замовлення
Долари
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:53

Re: ПриватБанк

Есть 2 карты привата, в долларах, одна - карта для выплат, вторая - интернет-карта, владельцы разные. Можно ли перебросить с одной карты на другую сумму в пределах 100 долларов и какая комиссия?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:08

  ringM57 написав:Есть 2 карты привата, в долларах, одна - карта для выплат, вторая - интернет-карта, владельцы разные. Можно ли перебросить с одной карты на другую сумму в пределах 100 долларов и какая комиссия?

Якщо є документи, що підтверджують спорідненість між клієнтами, то можете спробувати звернутися у підтримку. Комісія згідно тарифів карток.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:12

  ringM57 написав:Есть 2 карты привата, в долларах, одна - карта для выплат, вторая - интернет-карта, владельцы разные. Можно ли перебросить с одной карты на другую сумму в пределах 100 долларов и какая комиссия?

Як правило, у всіх українських банках на подібне питання відповідь однакова: можна, але для цього обидва клієнти повинні явитися у відділення з паспортами, буде здійснено 2 операції: зняття готівкової валюти з рахунку клієнта А і поповнення нею рахунку клієнта Б.
В деяких особливо упоротих банках необхідною умовою здійснення операцій буде фізична наявність готівкової валюти (не менше суми операції) у касі відділення. Чи відноситься ПБ до таких банків – треба перевіряти.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:28

За сколько дней у бегемота заказывать валюту? у поддержки можно выбрать отделение?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:45

  emeta написав:За сколько дней у бегемота заказывать валюту? у поддержки можно выбрать отделение?

В П24 выбираете в заказе наличных сумму и валюту, дату и отделение где хотите получить. Сегодня можно заказать на 13,14 и 16 января.
lara_08
 
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