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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 січ, 2023 23:00
Два роки просив в Приват кредитний ліміт хоча б 500 грн на квитки в тролейбус чи трамвай, і кожен раз відмова. Казали на форумі що за конвертдепо, наливає, але і тут відмова від них, а замовив валюту на вихід і сталося диво від Привата, сам налив.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:34
pavyak написав:
Два роки просив в Приват кредитний ліміт хоча б 500 грн на квитки в тролейбус чи трамвай, і кожен раз відмова. Казали на форумі що за конвертдепо, наливає, але і тут відмова від них, а замовив валюту на вихід і сталося диво від Привата, сам налив.
ТАС банк наливає кредитний ліміт за конвертдепо,
теж можливо не відразу
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:13
В даний момент немає можливості зробити замовлення готівки, приносимо свої вибачення, спробуйте пізніше повторити Ваше замовлення
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:53
Есть 2 карты привата, в долларах, одна - карта для выплат, вторая - интернет-карта, владельцы разные. Можно ли перебросить с одной карты на другую сумму в пределах 100 долларов и какая комиссия?
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ringM57
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Додано: Вів 10 січ, 2023 15:08
ringM57 написав:
Есть 2 карты привата, в долларах, одна - карта для выплат, вторая - интернет-карта, владельцы разные. Можно ли перебросить с одной карты на другую сумму в пределах 100 долларов и какая комиссия?
Якщо є документи, що підтверджують спорідненість між клієнтами, то можете спробувати звернутися у підтримку. Комісія згідно тарифів карток.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 16:12
ringM57 написав:
Есть 2 карты привата, в долларах, одна - карта для выплат, вторая - интернет-карта, владельцы разные. Можно ли перебросить с одной карты на другую сумму в пределах 100 долларов и какая комиссия?
Як правило, у всіх українських банках на подібне питання відповідь однакова: можна, але для цього обидва клієнти повинні явитися у відділення з паспортами, буде здійснено 2 операції: зняття готівкової валюти з рахунку клієнта А і поповнення нею рахунку клієнта Б.
В деяких особливо упоротих банках необхідною умовою здійснення операцій буде фізична наявність готівкової валюти (не менше суми операції) у касі відділення. Чи відноситься ПБ до таких банків – треба перевіряти.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 17:28
За сколько дней у бегемота заказывать валюту? у поддержки можно выбрать отделение?
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emeta
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Додано: Сер 11 січ, 2023 17:45
emeta написав:
За сколько дней у бегемота заказывать валюту? у поддержки можно выбрать отделение?
В П24 выбираете в заказе наличных сумму и валюту, дату и отделение где хотите получить. Сегодня можно заказать на 13,14 и 16 января.
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lara_08
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:07
lara_08 написав: emeta написав:
За сколько дней у бегемота заказывать валюту? у поддержки можно выбрать отделение?
В П24 выбираете в заказе наличных сумму и валюту, дату и отделение где хотите получить. Сегодня можно заказать на 13,14 и 16 января.
у меня почему-то 12,13,14
На понедельник, наверно, можно будет только завтра
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:41
emeta
залежить в якій годині і день тижня ви робите замовлення
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greenozon
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