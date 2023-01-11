Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
Заказ сделал, подтверждение еще не получил, заказывал только что на 13 января
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 22:47
Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
Заказ сделал, подтверждение еще не получил, заказывал только что на 13 января
Додано: Сер 11 січ, 2023 23:36
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