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банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 214215216217 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.4 5 34 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 3 2- Погане. Некомпетентне. 9% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 44% 15 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: Сер 11 січ, 2023 22:47 Приват удивил.

Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.

Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )

Херня полная.



Заказ сделал, подтверждение еще не получил, заказывал только что на 13 января Evgeny 1 Форумчанин року Повідомлень: 38580 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3717 раз. Подякували: 11892 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 23:36 Evgeny написав: Приват удивил.

Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.

Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )

Херня полная.



Заказ сделал, подтверждение еще не получил, заказывал только что на 13 января Приват удивил.Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )Херня полная.Заказ сделал, подтверждение еще не получил, заказывал только что на 13 января



боян

однако есть одно упоминание что выдали таки 2700 бояноднако есть одно упоминание что выдали таки 2700 cohan

Повідомлень: 4970 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 00:11 cohan

Посмотрим как и сколько они выдадут Evgeny 1 Форумчанин року Повідомлень: 38580 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3717 раз. Подякували: 11892 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 06:58 Starikan написав: Ой+ написав: А якщо до каси черга на декілька годин стояння? Я останній тиждень спостерігаю черги з вулиці, по сходах і т.д. І це недавно до річниці націоналізації була інфографіка, що приват набрав 21 тис нових співробітників. Звільнили, напевно, втричі більше. В мене в райцентрі було 6 відділень, залишилось 2 при рості населення за рахунок ВПО.

Також отримував стреси то хочеш зняти, банкомат випльовує картку без грошей, то вносиш-вносиш, а в кінці ерор на екрані. Але якось все поки обійшлось. Але острах перед приватівськими тумбами є. А якщо до каси черга на декілька годин стояння? Я останній тиждень спостерігаю черги з вулиці, по сходах і т.д. І це недавно до річниці націоналізації була інфографіка, що приват набрав 21 тис нових співробітників. Звільнили, напевно, втричі більше. В мене в райцентрі було 6 відділень, залишилось 2 при рості населення за рахунок ВПО.Також отримував стреси то хочеш зняти, банкомат випльовує картку без грошей, то вносиш-вносиш, а в кінці ерор на екрані. Але якось все поки обійшлось. Але острах перед приватівськими тумбами є.

Грошових операцій без ризику не буває Грошових операцій без ризику не буває



Редакція Мінфіну визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у грудні. Ним стала клієнтка Приватбанку під ніком branisolga, яка розповіла про невдалу спробу відкрити депозит, яка полегшила її гаманець на 100 тис. грн.

У пресслужбі Приватбанку «Мінфіну» підтвердили, що проблеми під час користування банкоматами та терміналами останнім часом почастішали. Зараз за добу у банк надходить близько 300 звернень, що у 2−3 рази більше, ніж кілька місяців тому. https://minfin.com.ua/ua/2023/01/11/98769437/ Найкращий відгук грудня: ні депозиту, ні 100 тис. гривеньРедакція Мінфіну визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у грудні. Ним стала клієнтка Приватбанку під ніком branisolga, яка розповіла про невдалу спробу відкрити депозит, яка полегшила її гаманець на 100 тис. грн.У пресслужбі Приватбанку «Мінфіну» підтвердили, що проблеми під час користування банкоматами та терміналами останнім часом почастішали. Зараз за добу у банк надходить близько 300 звернень, що у 2−3 рази більше, ніж кілька місяців тому.

Може втішитись, що кращий відгук місяця приз 500 грн Може втішитись, що кращий відгук місяця приз 500 грн Ой+

Повідомлень: 5558 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 214215216217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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