Ой+ написав: А якщо до каси черга на декілька годин стояння? Я останній тиждень спостерігаю черги з вулиці, по сходах і т.д. І це недавно до річниці націоналізації була інфографіка, що приват набрав 21 тис нових співробітників. Звільнили, напевно, втричі більше. В мене в райцентрі було 6 відділень, залишилось 2 при рості населення за рахунок ВПО. Також отримував стреси то хочеш зняти, банкомат випльовує картку без грошей, то вносиш-вносиш, а в кінці ерор на екрані. Але якось все поки обійшлось. Але острах перед приватівськими тумбами є.
Грошових операцій без ризику не буває
Найкращий відгук грудня: ні депозиту, ні 100 тис. гривень Редакція Мінфіну визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у грудні. Ним стала клієнтка Приватбанку під ніком branisolga, яка розповіла про невдалу спробу відкрити депозит, яка полегшила її гаманець на 100 тис. грн. У пресслужбі Приватбанку «Мінфіну» підтвердили, що проблеми під час користування банкоматами та терміналами останнім часом почастішали. Зараз за добу у банк надходить близько 300 звернень, що у 2−3 рази більше, ніж кілька місяців тому.https://minfin.com.ua/ua/2023/01/11/98769437/
Може втішитись, що кращий відгук місяця приз 500 грн