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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:47

Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.

Заказ сделал, подтверждение еще не получил, заказывал только что на 13 января
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:36

  Evgeny написав:Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.

Заказ сделал, подтверждение еще не получил, заказывал только что на 13 января


боян
однако есть одно упоминание что выдали таки 2700
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:11

cohan
Посмотрим как и сколько они выдадут
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 06:58

  Starikan написав:
  Ой+ написав: А якщо до каси черга на декілька годин стояння? Я останній тиждень спостерігаю черги з вулиці, по сходах і т.д. І це недавно до річниці націоналізації була інфографіка, що приват набрав 21 тис нових співробітників. Звільнили, напевно, втричі більше. В мене в райцентрі було 6 відділень, залишилось 2 при рості населення за рахунок ВПО.
Також отримував стреси то хочеш зняти, банкомат випльовує картку без грошей, то вносиш-вносиш, а в кінці ерор на екрані. Але якось все поки обійшлось. Але острах перед приватівськими тумбами є.

Грошових операцій без ризику не буває :wink:

Найкращий відгук грудня: ні депозиту, ні 100 тис. гривень
Редакція Мінфіну визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у грудні. Ним стала клієнтка Приватбанку під ніком branisolga, яка розповіла про невдалу спробу відкрити депозит, яка полегшила її гаманець на 100 тис. грн.
У пресслужбі Приватбанку «Мінфіну» підтвердили, що проблеми під час користування банкоматами та терміналами останнім часом почастішали. Зараз за добу у банк надходить близько 300 звернень, що у 2−3 рази більше, ніж кілька місяців тому.https://minfin.com.ua/ua/2023/01/11/98769437/

Може втішитись, що кращий відгук місяця приз 500 грн :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:28

200-300 $ с КДВ нужно заказывать в приложении?
или выдадут в кассе?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:30

  emeta написав:200-300 $ с КДВ нужно заказывать в приложении?
или выдадут в кассе?

сумма не важна
важно насколько вы заинтересованы в положительном результате
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:03

У застосунку на картці намалювали великий замок. Я вже подумав, що все, приїхали, але виявилось, що обмеження стосуються тільки зняття готівки і переказів у рахунок кредитних коштів. Здається, це вже давно так, але зараз вирішили візуально оформити (занадто, як на мою думку). Але послідовніть вражає. Там того ліміту і так майже не залишилось, так треба ще й обмеження додати.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:05

M-Audio
У мене не показує жодних замків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 05:38

Які зараз варіанти виходу грн з Привату ?
Kara
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 08:45

Re: ПриватБанк

  M-Audio написав:Здається, це вже давно так, але зараз вирішили візуально оформити (занадто, як на мою думку).
В августе такое уже применялось.
Howl
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