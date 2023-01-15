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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:50
Kara написав:
Які зараз варіанти виходу грн з Привату ?
Банкомат
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Investor_K
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Додано: Нед 15 січ, 2023 16:46
M-Audio написав:
У застосунку на картці намалювали великий замок
В мене такий замок був на Уні минулого року з 24 лютого десь аж по квітень. Лімітом тим не користувався ніколи ні до ні після цього.
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nighthawk5
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