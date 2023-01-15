Банкомат
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 16:46
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 15 січ, 2023 21:28
Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?
Додано: Нед 15 січ, 2023 21:30
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