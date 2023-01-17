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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:50

  Kara написав:Які зараз варіанти виходу грн з Привату ?

Банкомат
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:46

Re: ПриватБанк

  M-Audio написав:У застосунку на картці намалювали великий замок


В мене такий замок був на Уні минулого року з 24 лютого десь аж по квітень. Лімітом тим не користувався ніколи ні до ні після цього.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:28

Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:30

  novichok написав:Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?

Перезамовляти
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 22:34

  klug написав:M-Audio
У мене не показує жодних замків.

Мабуть, у вас реєстрація не на окупованій території?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 01:15

Re: ПриватБанк

  novichok написав:Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?

Не було світла в день замовлення, я забрав на наступний день без перезамовлення. Можливо залежить від відділення
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:59

Re: ПриватБанк

foxluck написав:
  novichok написав:Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?

Не було світла в день замовлення, я забрав на наступний день без перезамовлення. Можливо залежить від відділення
А також від наявності $ в касі
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:35

  GALeon написав:
foxluck написав:
  novichok написав:Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?

Не було світла в день замовлення, я забрав на наступний день без перезамовлення. Можливо залежить від відділення
А також від наявності $ в касі

Від касира теж залежить. Є такі, що тупо не видадуть, якщо немає замовлення.
lara_08
 
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