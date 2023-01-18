|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:50
Kara написав:
Які зараз варіанти виходу грн з Привату ?
Банкомат
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8317
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 16:46
M-Audio написав:
У застосунку на картці намалювали великий замок
В мене такий замок був на Уні минулого року з 24 лютого десь аж по квітень. Лімітом тим не користувався ніколи ні до ні після цього.
-
nighthawk5
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 18.07.20
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 21:28
Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2891
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 21:30
novichok написав:
Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?
Перезамовляти
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2768
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 січ, 2023 22:34
klug написав:M-Audio
У мене не показує жодних замків.
Мабуть, у вас реєстрація не на окупованій території?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2738
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 01:15
novichok написав:
Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?
Не було світла в день замовлення, я забрав на наступний день без перезамовлення. Можливо залежить від відділення
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 463
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 08:59
foxluck написав: novichok написав:
Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?
Не було світла в день замовлення, я забрав на наступний день без перезамовлення. Можливо залежить від відділення
А також від наявності $ в касі
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:35
GALeon написав: foxluck написав: novichok написав:
Якщо не вдалося отримати замовлену валюту (тривога,відсутність світла), на наступний день можна буде повторити підхід, чи перезамовляти?
Не було світла в день замовлення, я забрав на наступний день без перезамовлення. Можливо залежить від відділення
А також від наявності $ в касі
Від касира теж залежить. Є такі, що тупо не видадуть, якщо немає замовлення.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:38
А с универсальной тоже можно открывать конверт депо? И нужно ли ещё открывать долраоваю карту, для того что бы получить $?
-
envyme1
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 13:35
envyme1 написав:
А с универсальной тоже можно открывать конверт депо? И нужно ли ещё открывать долраоваю карту, для того что бы получить $?
так , так
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|